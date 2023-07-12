Санкт-Петербург
Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

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В народе принято винить женщин: новую женщину обвиняют, что она увела, а предыдущую, что недостаточно старалась

От пользователя @Victoria_S

8 участников
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