Санкт-Петербург
Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ulyashka
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Санкт-Петербург → Другое
Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊
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Пообедать, побеседовать
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Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол
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пообщаться и познакомиться с интересными людьми
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Выпить вкусный кофе
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Поиграть на гитаре, попеть
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Ищу друзей
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Пройтись по лесу
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Без разницы. Погулять, попить пиво.
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Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
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Сходить в клуб или бар у невского недалеко
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