прогуляться, перекусить

От пользователя @Ulyashka

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Пройтись по лесу

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

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