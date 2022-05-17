Санкт-Петербург
Ищу желающих сыграть в онлайн версию настольной игры "Бункер"

фото пользователя Kapellan
другое

Для игры надо скачать приложение, оно бесплатное, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VertexoGames.Shelter
"ПЕРЕЖИВИ АПОКАЛИПСИС В БУНКЕРЕ
Произошла катастрофа, но ты и твои друзья оказались недалеко от убежища. К сожалению, мест хватит только половине из вас. Используй своё ораторское мастерство и убеди остальных, что именно ты достоин места в бункере!"

От пользователя @Kapellan

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