Санкт-Петербург
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
прогуляться, перекусить
От пользователя @funny_lady13
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Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Санкт-Петербург → Другое
Может пофоткаем друг друга ???
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Санкт-Петербург → Другое
Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на каток в Севкабель или в музей
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы
Санкт-Петербург → Другое
Попить пивка в баре и поболтать
Санкт-Петербург → Другое
Просто, онлайно. Остальное по факту
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