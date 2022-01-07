От пользователя @Xenna_Bunny

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

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