пообщаться

От пользователя @VladiSPB

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по весеннему Петербургу

Санкт-Петербург → Другое Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Санкт-Петербург → Другое Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

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