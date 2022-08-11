пообщаться

От пользователя @goldbaby

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Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Группы Три дня дождя

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

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