В районе метро Московское и Звездная Недавно в Питер переехал,нужны новые друзья )

От пользователя @Alexsandr

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Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

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