Санкт-Петербург
Ищу с кем зависнуть

фото пользователя Alexsandr
прогуляться, перекусить

В районе метро Московское и Звездная
Недавно в Питер переехал,нужны новые друзья )

От пользователя @Alexsandr

1 участник
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