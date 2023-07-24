Хотелось бы не пассив дружбу, актив. Где мы можем устроить себе ретрит на природе с чашкой чая или тусовку в клубе, баре! Я не очень люблю людей, который исключительно за ПП, полное спокойствие и домоседов. Да посидеть дома круто, но проветрить голову тоже стоит) Я астролог, так что успеем посидеть дома и разобрать твою карту )

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хочу на тусовку в эти выхи 🥨

не отказалась бы от прогулки

Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Я хочу гулять и общаться

провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

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