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Санкт-Петербург — Ищу подружку, которая за любой движ!

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другое

Хотелось бы не пассив дружбу, актив. Где мы можем устроить себе ретрит на природе с чашкой чая или тусовку в клубе, баре! Я не очень люблю людей, который исключительно за ПП, полное спокойствие и домоседов. Да посидеть дома круто, но проветрить голову тоже стоит) Я астролог, так что успеем посидеть дома и разобрать твою карту )

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