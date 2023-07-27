Санкт-Петербург
Ищу подружек🖐🏻
В Санкт-Петербурге живу уже 2 года, но так мне успела обзавестись подружками)
Я работаю, хожу в зал, фотографирую)
Люблю пешие прогулки, изучать новые места)
Хотелось бы найти подружку со схожими интересами, с которой можно будет ходить как в театры, на выставки, концерты, так и в бары, клубы.
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!