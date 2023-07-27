⬅️ Посмотреть ещё события в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Ищу подружек🖐🏻

фото пользователя bgdnval
прогуляться, перекусить

В Санкт-Петербурге живу уже 2 года, но так мне успела обзавестись подружками)
Я работаю, хожу в зал, фотографирую)
Люблю пешие прогулки, изучать новые места)
Хотелось бы найти подружку со схожими интересами, с которой можно будет ходить как в театры, на выставки, концерты, так и в бары, клубы.

Посмотреть профиль @bgdnval
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Alina98
маленькое фото пользователя Tatiana_0210
маленькое фото пользователя Sanchez
маленькое фото пользователя Mari88
маленькое фото пользователя Tomass
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Tanya_lox
маленькое фото пользователя Aleksandra23
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя mini.ulya
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя SashulyaSh
маленькое фото пользователя Elmi.21
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Polechka
маленькое фото пользователя Lenaa
маленькое фото пользователя Anastasia_A24
маленькое фото пользователя ekkkaterina
маленькое фото пользователя Anastasia847
20 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Amac

Санкт-Петербург → пообщаться

На лайте, давайте создадим тёплый чат☺️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Elmi.21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Viktor0001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Evori_nika

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ✨

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Qrri

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя MariyaS

Санкт-Петербург → пообщаться

Так же за прогулки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Ivan07

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре города

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Заголовок : пук 🌚🌝

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Temir

Санкт-Петербург → пообщаться

Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 98 участников

маленькое фото пользователя Oksana_2507

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться на разные темы

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Trofim

Санкт-Петербург → пообщаться

Поболтать о чем угодно и о всем на свете, сыграть в монополию

Откликнулись 2 участника

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!