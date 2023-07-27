Ищу подружек🖐🏻

В Санкт-Петербурге живу уже 2 года, но так мне успела обзавестись подружками) Я работаю, хожу в зал, фотографирую) Люблю пешие прогулки, изучать новые места) Хотелось бы найти подружку со схожими интересами, с которой можно будет ходить как в театры, на выставки, концерты, так и в бары, клубы.

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Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Так же за прогулки

Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

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