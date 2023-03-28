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Санкт-Петербург
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

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прогуляться, перекусить
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21 участник
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