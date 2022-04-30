прогуляться, перекусить

От пользователя @Mortog

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время познакомиться пообщаться

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

Санкт-Петербург → Другое Срочно напиться и веселиться!

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