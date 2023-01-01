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От пользователя @Victoriya

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Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Санкт-Петербург → Другое Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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