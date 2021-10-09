прогуляться, перекусить

От пользователя @Aliya_Gismeeva

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Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое А почему бы и да?)

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

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