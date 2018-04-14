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От пользователя @Mashulichka90

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Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое А почему бы и да?)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Самопознание через окружающий мир

Санкт-Петербург → Другое Мне хотелось нойти собеседника

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

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