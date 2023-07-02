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Санкт-Петербург
Ищу подругу

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прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу, с которой можно будет обсуждать все и вся. Где в общении будет искренность, настоящая дружба, взаимоподдержка и взаимопощь, радость друг за друга. С которой можно и классно проводить время и посмеяться от души. Настоящая женская дружба-это же про сильнейшую женскую энергию, так?) а не про зависть, сплетни за спинами и прочее в этом роде… так вот, я надеюсь ты будешь той самой, и мы найдем контакт❤️

Я люблю читать (особенно Ремарка); говорить на фиолософские темы ( я вообще человек творческий, с точными науками я не особо в конекте) ; психологию тоже люблю; обожаю эстетику, красивые закаты, красивую инфраструктуру, душевные разговоры и многое другое🫶🏻

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