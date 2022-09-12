прогуляться, перекусить

От пользователя @IrinaVd

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Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

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