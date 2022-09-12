Санкт-Петербург
Ищу подруг! Кому нужен психолог ( это отдельно от поиска подруг)
прогуляться, перекусить
От пользователя @IrinaVd
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Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)
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Я с удовольствием с тобой бы встретился
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Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑
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Ищу друзей
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