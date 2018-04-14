Санкт-Петербург
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

фото пользователя Vivivi
пообщаться

От пользователя @Vivivi

9 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Tururu
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить, а там посмотрим))

маленькое фото пользователя Tima2
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино 🍿

маленькое фото пользователя Krylova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на каток в Севкабель или в музей

маленькое фото пользователя Temir
Санкт-Петербург → Другое

Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг) 💅🏻

маленькое фото пользователя PetrAtl
Санкт-Петербург → Другое

Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

маленькое фото пользователя klasnuchiy
Санкт-Петербург → Другое

погулять, потусить, поесть, да что угодно

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя AnalogMan
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велике

маленькое фото пользователя Lisichka
Санкт-Петербург → Другое

Срочно напиться и веселиться!

маленькое фото пользователя MiRA91
Санкт-Петербург → Другое

всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!