прогуляться, перекусить

От пользователя @Elizaveta_22

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое Наготовим шашлыков у меня на участке)

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Го в контакт бар на Маяковской

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

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