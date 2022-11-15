Санкт-Петербург
Ищу подруг, для душевных разговоров и активного время препровождения)

активный отдых

Хочу найти подруг, с которыми можно, как просто погулять по городу, так и «прыгнуть с парашютом»

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Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

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