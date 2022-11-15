Хочу найти подруг, с которыми можно, как просто погулять по городу, так и «прыгнуть с парашютом»

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Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу , порадоваться теплу )

Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

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