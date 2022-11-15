Санкт-Петербург
Ищу подруг, для душевных разговоров и активного время препровождения)
активный отдых
Хочу найти подруг, с которыми можно, как просто погулять по городу, так и «прыгнуть с парашютом»
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I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
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