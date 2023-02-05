Погулять, сходить на выставку, в кино, в бар, на коцерт (хаски, например) пофоткать друг друга, просто пообщаться

От пользователя @marmel

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