Санкт-Петербург
Ищу подруг)
прогуляться, перекусить
Погулять, сходить на выставку, в кино, в бар, на коцерт (хаски, например) пофоткать друг друга, просто пообщаться
От пользователя @marmel
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