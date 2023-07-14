Санкт-Петербург
Ищу подруг) 💅🏻
Сначала пообщаться онлайн,немного узнать друг о друге,потом можно встретиться и погулять
Я довольно открытая,веселая и со старческими взглядами на мир👵🏻
Как-то не везет с поисками подружек, хотелось бы узнать со стороны почему))
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