Ищу подруг) 💅🏻

Сначала пообщаться онлайн,немного узнать друг о друге,потом можно встретиться и погулять Я довольно открытая,веселая и со старческими взглядами на мир👵🏻 Как-то не везет с поисками подружек, хотелось бы узнать со стороны почему))

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