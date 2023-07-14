⬅️ Посмотреть ещё события в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Ищу подруг) 💅🏻

фото пользователя anastasia2606
пообщаться

Сначала пообщаться онлайн,немного узнать друг о друге,потом можно встретиться и погулять
Я довольно открытая,веселая и со старческими взглядами на мир👵🏻
Как-то не везет с поисками подружек, хотелось бы узнать со стороны почему))

Посмотреть профиль @anastasia2606
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Sachamirna
маленькое фото пользователя Love_TLI
маленькое фото пользователя Ljhbhbhub1
маленькое фото пользователя OlesyaOlesya
маленькое фото пользователя maria_trevel
маленькое фото пользователя Ekaterina_R
маленькое фото пользователя Anuy4
маленькое фото пользователя Viks17
маленькое фото пользователя Strek_123
маленькое фото пользователя Vicus
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Dashm
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя marerovan
маленькое фото пользователя riass
маленькое фото пользователя mjhgfdsa
маленькое фото пользователя Anastazy_Green
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя Lusi
маленькое фото пользователя Alex_Shooh
маленькое фото пользователя Asya_p
маленькое фото пользователя Lenaa
маленькое фото пользователя Nastasia_01
24 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Dosha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя elyuuusikk

Санкт-Петербург → другое

общаться и дружить

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя mirlka

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу подружек🙃

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Brgr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть в бильярд

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Milka00

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске родственной души:3

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Pusya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогулялся по городу и пообщатся по слушать музыку

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя liskus

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Julia_alex

Санкт-Петербург → пообщаться

Поболтать, порефлексировать

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Suulve

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться онлайн, если будет интересно, погулять по городу 🙂

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя HoneyCat

Санкт-Петербург → пообщаться

просто хочу с кем то поговорить)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя DenKarpunin

Санкт-Петербург → собрать компанию

Давайте затусим!

Откликнулось 9 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!