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От пользователя @SerYojik

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Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

Санкт-Петербург → Другое Поговорить, а там посмотрим))

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое Пойдем в клуб?)

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

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