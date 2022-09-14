пообщаться

От пользователя @Pavel61

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по летнему городу

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

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