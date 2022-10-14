пообщаться

От пользователя @fatum

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Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Хочу болтать, гулять в центре и пить кофе (или вино🌝)

Санкт-Петербург → Другое Поговорить, а там посмотрим))

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

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