Санкт-Петербург
Ищу новых знакомых
собрать компанию
Всем привет, сыграем в настолки?
Всем привет, сыграем в настолки?
А может на коньках покатаемся?
Давай знакомиться )
От пользователя @LisaAlisa030
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