Санкт-Петербург
Ищу новых встреч
прогуляться, перекусить
Может кто расскажет, где тут сидят художники, или они по домам сычуют?
От пользователя @Zolto
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