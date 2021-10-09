Санкт-Петербург
Ищу новых подруг
Среди молодых людей друзей у меня предостаточно, с девочками в последнее время ситуация чуть хуже, следовательно, ищу интересных личностей. А женская энергия,как мы знаем, развивается благодаря общению с такими же прекрасными и похожими на нас🌷
От пользователя @Hanna_show
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