Санкт-Петербург
Ищу новых друзей и знакомых

фото пользователя Julia18
прогуляться, перекусить

От пользователя @Julia18

17 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

маленькое фото пользователя Stanislavsky
Санкт-Петербург → Другое

Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

маленькое фото пользователя Limine
Санкт-Петербург → Другое

Чисто почилить с пивком в парке

маленькое фото пользователя qnhell
Санкт-Петербург → Другое

feelin lonely (＞﹏＜) need frens

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя Erniana
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться, ищу друзей

маленькое фото пользователя Marss
Санкт-Петербург → Другое

Конечно пойдём

маленькое фото пользователя Mariya11
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и выпить кофе.

маленькое фото пользователя AnnaBirdy
Санкт-Петербург → Другое

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

маленькое фото пользователя Ka19
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогуляться по парку

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!