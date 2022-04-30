Санкт-Петербург
Ищу новых друзей и знакомых
прогуляться, перекусить
От пользователя @Julia18
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feelin lonely (＞﹏＜) need frens
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Пикник в парке или ближайшем пригороде.
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