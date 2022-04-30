прогуляться, перекусить

От пользователя @Julia18

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Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Конечно пойдём

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

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