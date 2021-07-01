прогуляться, перекусить

От пользователя @Wertyuio12345

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Санкт-Петербург → Другое Поиск общения после переезда:)

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, завести новые знакомства покататься по ночному городу

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Давай просто сходим куда-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

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