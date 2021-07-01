Санкт-Петербург
Ищу новых друзей
прогуляться, перекусить
От пользователя @Wertyuio12345
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Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .
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