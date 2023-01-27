Санкт-Петербург
Ищу новых друзей

фото пользователя businka_ti
прогуляться, перекусить

От пользователя @businka_ti

14 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Вместе заниматься спортом и худеть

маленькое фото пользователя Aleks52
Санкт-Петербург → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Rudya
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю хорошо провести время в новой компании

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Diana16
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру)

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Людей в беседу

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя lyova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в клуб или бар у невского недалеко

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Ищу творческих людей для дружбы и общения)

маленькое фото пользователя Ulyashka
Санкт-Петербург → Другое

Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Совместный отдых и знакомства

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!