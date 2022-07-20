Старые закончились, ой ну то есть уехали и слвбг...) А я туточки, с котом, с настолками, чаями, вино тоже ок, но я к алкоголю равнодушна. Не курю, но в последнее время все чаще задумываюсь как так. И подумываю про кальян. Есть идеи, предложение?

От пользователя @Aleina

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