Санкт-Петербург
Ищу новых друзей
Старые закончились, ой ну то есть уехали и слвбг...)
А я туточки, с котом, с настолками, чаями, вино тоже ок, но я к алкоголю равнодушна. Не курю, но в последнее время все чаще задумываюсь как так. И подумываю про кальян. Есть идеи, предложение?
От пользователя @Aleina
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