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Санкт-Петербург
Ищу новых друзей и знакомых

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прогуляться, перекусить
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18 участников
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маленькое фото пользователя mary_ranskaya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя mirlka

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Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар сегодня вечером

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя unnecessarygod

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться, перекусить, пофоткаться; поболтать и хорошо провести день

Откликнулись 2 участника

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