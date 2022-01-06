прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastja

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Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

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