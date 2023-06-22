Санкт-Петербург
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От пользователя @Bair
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Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Подружку для прогулок ))))
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.
Санкт-Петербург → Другое
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу)
Санкт-Петербург → Другое
всем девчонкам прогуляться? Не хотите?
Санкт-Петербург → Другое
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟
Санкт-Петербург → Другое
Встретиться, узнать друг друга
Санкт-Петербург → Другое
Поесть вкусной шавермы
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Санкт-Петербург → Другое
Гоу в Питерскую беседу :)
Санкт-Петербург → Другое
Го в контакт бар на Маяковской
Санкт-Петербург → Другое
Адекватное общение на различные темы :)
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