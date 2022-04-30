Санкт-Петербург
Ищу музыкантов.
пообщаться
От пользователя @MIDI
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Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.
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Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)
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Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
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Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.
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Прогуляться вечерком, кофе попить,
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буду рада всем)
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