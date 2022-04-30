пообщаться

От пользователя @MIDI

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Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

Санкт-Петербург → Другое Поговорить про пользу пельменей

Санкт-Петербург → Другое Гоу в Питерскую беседу :)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

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