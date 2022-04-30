Санкт-Петербург
Ищу людей от 18 до 24

фото пользователя Kristin_00
собрать компанию

Ищем с подругой друзей с машиной или мотоциклом, чтобы кататься по ночному Питеру или вместе искать приключения. Ходить в бары, клубы, просто гулять, ездить в соседние города погулять и для посиделок дома с кино и вкусняшками

От пользователя @Kristin_00

9 участников
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