Ищем с подругой друзей с машиной или мотоциклом, чтобы кататься по ночному Питеру или вместе искать приключения. Ходить в бары, клубы, просто гулять, ездить в соседние города погулять и для посиделок дома с кино и вкусняшками

От пользователя @Kristin_00

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Санкт-Петербург → Другое Наготовим шашлыков у меня на участке)

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на велосипеде СПб юго-запад

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

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Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

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Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

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