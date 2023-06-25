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Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Покататься по ночному городу под музыку)

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

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