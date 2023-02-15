собрать компанию

От пользователя @IrinaVd

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое Найти подружку, в будущем лучшую)

Санкт-Петербург → Другое Хочу познакомится с новыми людьми

Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое А почему бы и да?)

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!