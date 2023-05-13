Иду на оба концерта Князя в Питере 19 и 20 июля, собираю классную компанию, понимаете, да? 😁 19 июля места на трибунах, но 20 июля в танцпартере 🤟

От пользователя @Nastasiar

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