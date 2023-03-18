сходить на мероприятие

От пользователя @Marina666

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Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться, а дальше видно будет)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

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