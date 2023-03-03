Санкт-Петербург
Ищу компанию
прогуляться, перекусить
Буду рад прогуляться в это воскресенье
Буду рад прогуляться в это воскресенье
Недавно вернулся из за заграницы,где работал полгода,здесь уже друзей почти не осталось.
От пользователя @goshawings
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