Санкт-Петербург
Ищу компанию

фото пользователя goshawings
прогуляться, перекусить

Буду рад прогуляться в это воскресенье
Недавно вернулся из за заграницы,где работал полгода,здесь уже друзей почти не осталось.

От пользователя @goshawings

1 участник
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