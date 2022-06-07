прогуляться, перекусить

От пользователя @ChampionPoIgreVG

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Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и пойти пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, завести новые знакомства покататься по ночному городу

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