пообщаться

От пользователя @Xiariinna

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Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино под открытым небом

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое В поиске компании

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, завести новые знакомства покататься по ночному городу

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

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