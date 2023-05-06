От пользователя @Fifty

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Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

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Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Санкт-Петербург → Другое Ищу классных девчонок для душевного общения;)

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

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