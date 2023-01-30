пообщаться

От пользователя @Saaha

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Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое Подружку для прогулок ))))

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

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