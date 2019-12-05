Прогуляться, постдеть в кафе, стездить на конную прогулку, сходить в спортзал

От пользователя @Denisseamen

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино под открытым небом

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

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