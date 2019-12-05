Санкт-Петербург
Интересно провести время
прогуляться, перекусить
Прогуляться, постдеть в кафе, стездить на конную прогулку, сходить в спортзал
От пользователя @Denisseamen
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