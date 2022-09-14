Санкт-Петербург
Интересно что по движухам в конфах происходит
пообщаться
От пользователя @FrolFall
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?
Санкт-Петербург → Другое
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Санкт-Петербург → Другое
Выпить, чтобы с кайфом и фактом
Санкт-Петербург → Другое
В Выборг на выходные
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить про пользу пельменей
Санкт-Петербург → Другое
Фестиваль Атланты
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в тир
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!