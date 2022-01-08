Санкт-Петербург
Играть с котом

фото пользователя Aleina
прогуляться, перекусить

Шотландский вислоухий кот и с ним нужно играть и гладить, я не справляюсь, памагите) Настолки и чай безлимит:)
Черная речка

От пользователя @Aleina

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