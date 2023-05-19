Девчонки, хочу создать женскую компанию, общаться и гулять по городу. Быть может мы подружимся

От пользователя @Sweetiekitty_05

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Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу

Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

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